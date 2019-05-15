【即市分析】地產股回軟預示香港樓市快見頂？

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰風起雲湧，港股跟隨市場氣氛轉冷，咁本地樓市前景又點呢？講真，香港人唔係炒股就係炒樓，兩個市場可謂唇齒相依，就算樓市近十年真係好少見大調整，但若然股市輸咗錢，亦難免會打擊買樓意欲。那麼現時樓市係咪唔掂得呢？咁就要從幾個角度去分析！



首先，股市通常行快過實體經濟，恒生地產分類指數自去年10月在33,400點水平開始拾級而上，但於今年4月3日高見45,890點後就反覆回落，並已先後跌穿10日、20日及50日線，走勢利淡。



如果睇埋五大本地地產股股價表現，可能更有端倪。長實集團(01113)股價自4月於72.5元見頂回落、新鴻基地產(00016)4月於142元見頂、恒基地產(00012)4月於51.05元見頂、新世界發展(00017)4月於13.88元見頂、信置(00083)4月初於15.48元見頂，隻隻都係見頂後回軟，走勢又真係幾差。(地產板塊追蹤：https://bit.ly/2Ehm8P1 )



不過，從樓市基本因素分析，其實樓市又未必一定要大回，事關美國加息周期已進入尾聲，現時市場更憧憬美國明年甚至今年尾已有機會減息，息口回落有利樓市係金科玉律。再者，從二手代理數據表現可見，二手樓價仍在衝頂階段，畢竟香港中期土地供應嚴重不足，調整多極都有個譜！



地產股短期走勢回軟，是否對香港樓市發展有啟示，還是值得大家深思。畢竟物業的流動性較股票低，中港經濟前景轉差，亦會影響投資物業的需求。除非係自住因素，否則純綷投資，現階段投資物業還是要三思風險，量力而為。

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