中國4月工業增加值增長遜預期　零售消費增速放緩

中國統計局公布，4月份規模以上工業增加值按年增長5.4%，預期升6.5%，前值升8.5%。首4月計，按年增長6.2%，預期升6.5%，前值升6.5%。



分經濟類型看，4月份國有控股企業增加值按年增長6%，股份制企業增長6.3%，外商及港澳台商投資企業增長2.5%。



分三大門類看，採礦業增加值增長2.9%，製造業增長5.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.5%。高技術製造業增加值增長11.2%，比規模以上工業快5.8個百分點；新能源汽車、微型計算機設備產量分別增長17.1和16.6%。



4月份社會消費品零售總額30,586億元人民幣(下同)，按年增長7.2%，增長速度為2003年5月以來最低；預期升8.6%，前值升8.7%。如考慮4月份節日天數按年減少兩天的因素，測算4月當月社會消費品零售總額增長8.7%，與上月持平。首4月計，社會消費品零售總額128,376億元，按年增長8%，預期升8.4%，前值升8.3%。



1至4月份固定資產投資(不含農戶)155,747億元，按年增長6.1%，預期升6.4%，增速比1至3月份回落0.2個百分點。



1至4月份房地產開發投資34,217億元，按年增長11.9%，增速比1至3月份加快0.1個百分點，比去年全年加快2.4個百分點。全國商品房銷售面積42,085萬平方米，下降0.3%；全國商品房銷售額39,141億元，增長8.1%。



能源方面，4月份原煤產量2.9億噸，按年增長0.1%；原油產量增長0.6%，至1,571萬噸；天然氣產量升7.9%，至141億立方米；發電量升3.8%，至5,440億千瓦時。1至4月份，原煤產量11.1億噸，按年增長0.6%；原油產量增長0.6%，至6,306萬噸；天然氣產量升9%，至581億立方米；發電量升4.1%，至2.2萬億千瓦時。



統計局表示，4月份國民經濟延續了總體平穩、穩中有進的發展態勢。同時，外部環境依然錯綜複雜，不穩定不確定因素增加；國內發展不平衡不充分問題仍然突出，經濟持續健康發展的基礎仍需鞏固。



光銀國際董事總經理林樵基表示，數據反映貿易戰不僅影響外貿，對中國內需也有影響。貿易問題未能短期解決，關稅的影響亦會逐步浮現。他預期內地第2季整體經濟指標放緩，但可以理解。因第1季數據相對強勁。隨着中美5月在貿易談判上「反枱」，大家要留意中央會否推出刺激經濟措施。



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