中國經濟：林樵基指貿戰正打擊外貿及內需

中國4月份規模以上工業增加值按年增長5.4%，低於市場預期；社會消費品零售總額按年增長7.2%，增長速度為2003年5月以來最低。



光銀國際董事總經理林樵基表示，數據反映貿易戰不僅影響外貿，對中國內需也有影響。貿易問題未能短期解決，關稅的影響亦會逐步浮現。



他指內地今季整體經濟指標放緩，但可以理解，因第一季數據相對強。隨着中美5月在貿易談判不合，大家要留意中央會否推出刺激經濟措施。



他續指，內地國內經濟增長(GDP)去年上半年基數較高，今年第一季增長6.4%，預期第二季增長可維持在6.2至6.3%，仍處目標區間的6至6.5%之內，問題不大。他對今季內地GDP不太悲觀，因內地減稅降費由4月1日開始，配合貨幣政策較寬鬆，整體經濟仍平穩，不會放緩得太厲害。



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