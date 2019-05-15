港股格局：沈慶洪指大市超賣　料彈上28400

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，大市周三(15日)出現反彈，因美國總統特朗普發表對中美貿易戰的樂觀言論，稍為紓緩市場氣氛；惟短期仍傾向審慎，因投資者繼續關注下一輪中美談判何時召開。



他指出，由於大市已經出現超賣訊號，相信會反彈，短期阻力位於28,400點附近，隨後將會於此水平橫行；如市場再有利淡消息，恒指或會下試27,400點。



內地股市方面，近期滬綜指於2,900點水平拉鋸；沈預計，中央將推出寬鬆政策刺激股市，但後市走勢仍需要留意中美關係發展；認為滬綜指支持位於2,850點，阻力位於3,000點大關。



騰訊(00700)將於收市後公布季績，相信對股價不會有太大影響，因市場現時的焦點放在未來因素上，特別是新遊戲《和平精英》。他認為，如大市走勢回穩，騰訊將會帶動大市反彈，股價短期走勢需留意大市氣氛，而長線走勢則繼續留意《和平精英》為騰訊帶來的收入。他預期騰訊於340至360元有較大的支持，於400元前會遇到大阻力。



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