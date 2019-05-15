【即市分析】體品股食正消費大浪

東方產經專欄作者帥哥：體育用品股經過連日調整後，今早(15日)重拾升勢，李寧(02331)即市曾漲8.6%高見13.6元，現仍升4.6%報13.1元；安踏體育(02020)及特步國際(01368)亦分別有逾1%的升幅。(服裝鞋類板塊追蹤：https://bit.ly/2v2a5VT )



MSCI明晟昨日(14日)宣布半年度檢討結果，其中MSCI中國指數新加入包括李寧在內的31隻股份。而恒指公司日前亦將安踏納入國企指數成分股，將於下月17日生效，大摩預測這可能令9,800萬美元的被動資金流入該股，相當於每日成交中位數的3倍，建議「增持」該股，目標價為60元。至於特步月初宣布擬以2.6億美元收購K-Swiss等品牌亦獲市場看好。



事實上，體育用品企業主要市場在中國，受環球經濟影響有限。另外，內地有意谷內需、促消費以穩定經濟維持平穩增長，以及減稅刺激的效應，有望釋放消費力，體品股可謂食正是次消費潮，支持相關股份今年持續呈強。



近日市況轉差，拖累板塊向下，惟李寧及安踏分別回調至50日線約12.7元及52.3元見支持，短線若能重返並企穩其上，股價有機會再試高位，不妨伺機吼位跟進。

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