人民幣Hibor：隔夜息回落至2.07厘

2019年05月15日 11:50
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    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息下降至2.07厘；1星期拆息報2.88厘，2星期、1、2、3、6及12個月拆息則介乎3.06至3.70厘。

    15/5/2019
    隔夜 2.07000厘
    1星期 2.88767厘
    2星期 3.06600厘
    1個月 3.31200厘
    2個月 3.36283厘
    3個月 3.56017厘
    6個月 3.59067厘
    12個月 3.70433厘

    14/5/2019
    隔夜 2.80961厘
    1星期 3.70433厘
    2星期 3.87133厘
    1個月 3.90200厘
    2個月 3.80650厘
    3個月 3.80250厘
    6個月 3.80850厘
    12個月 3.80750厘

    人民幣兌每美元走勢波動，離岸人民幣(CNH)由6.9146回升至6.8963，最新報6.8991；在岸人民幣(CNY)由6.8637，回落至6.8807，最新報6.8716。
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