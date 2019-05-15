人民幣Hibor：隔夜息回落至2.07厘

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息下降至2.07厘；1星期拆息報2.88厘，2星期、1、2、3、6及12個月拆息則介乎3.06至3.70厘。



15/5/2019

隔夜 2.07000厘

1星期 2.88767厘

2星期 3.06600厘

1個月 3.31200厘

2個月 3.36283厘

3個月 3.56017厘

6個月 3.59067厘

12個月 3.70433厘



14/5/2019

隔夜 2.80961厘

1星期 3.70433厘

2星期 3.87133厘

1個月 3.90200厘

2個月 3.80650厘

3個月 3.80250厘

6個月 3.80850厘

12個月 3.80750厘



人民幣兌每美元走勢波動，離岸人民幣(CNH)由6.9146回升至6.8963，最新報6.8991；在岸人民幣(CNY)由6.8637，回落至6.8807，最新報6.8716。

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