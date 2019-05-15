【午市重點睇】油價回軟　離岸人民幣企6.89

●亞洲市，美匯指數徘徊97.5水平；圓匯企109.6；歐元、英鎊變動不大。港匯報7.8486。離岸人民幣(CNH)在6.89水平。金價續於1,300美元樓下。布油曾失守71美元，低見70.71美元；紐油企61.3美元。道指期貨反覆向上。



●港股做好，恒生指數半日升204點或0.73%，報28,326點，騰訊友邦領漲。https://bit.ly/2YuWujW

-【大行報告】大摩上調騰訊目標價至430元。

-嘉藝控股突然插水，股價暴瀉逾八成。

-新秀麗季績遜預期，股價挫8%，穿20元關。

-渣打在倫敦回購逾134萬股。

-信義玻璃投資信義能源，涉資最多12.8億元。

-新股海天地悅旅以3.54元定價，為招股價範圍下限；星宇控股定價1元，超購10倍。



●【即市分析】

-體品股食正消費概念。https://bit.ly/2HjIDaa

-地產股回軟預示香港樓市快見頂？https://bit.ly/2LHMRN7

-港股成手蟹貨未走點算好？https://bit.ly/2LHT9MY

-【北水手影】外資出逃A股，咁港股下場會… https://bit.ly/2LWFWQz



●A股快報：3大指數半日均收升逾1%。https://bit.ly/2Q3Xg4g



●亞洲股市：日股中段續偏軟。https://bit.ly/2JnyjjU



●中國4月工業增加值按年增長5.4%，低於預期。https://bit.ly/2w0K3zW

-光銀國際林樵基指貿戰正打擊外貿及內需。



●香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.81厘；1個月期報1.74厘。



●人民幣兌每美元中間價報6.8649，為去年底以來新低；較上日開市價再挫284點子。



●人行周三實施首次存款準備金率調整釋放長期資金約1,000億元人民幣。另央行今不開展公開市場操作。



●日本央行行長黑田東彥指，距離物價目標仍相去甚遠，需要繼續保持寬鬆。



●譚仔母企Toridoll全年純利大跌94.27%，至2.67億日圓(約1,911萬港元)。



●市傳三星電子可能於下個月正式推出摺屏手機Galaxy Fold。



●連續4年稱冠！全球最賺錢公司仲係Apple... https://bit.ly/2Htc48E



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其他精彩新聞：【股民熱話】香港「提款機」角色後繼有人？

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