【午市重點睇】油價回軟 離岸人民幣企6.89
●亞洲市，美匯指數徘徊97.5水平；圓匯企109.6；歐元、英鎊變動不大。港匯報7.8486。離岸人民幣(CNH)在6.89水平。金價續於1,300美元樓下。布油曾失守71美元，低見70.71美元；紐油企61.3美元。道指期貨反覆向上。
●港股做好，恒生指數半日升204點或0.73%，報28,326點，騰訊友邦領漲。https://bit.ly/2YuWujW
-【大行報告】大摩上調騰訊目標價至430元。
-嘉藝控股突然插水，股價暴瀉逾八成。
-新秀麗季績遜預期，股價挫8%，穿20元關。
-渣打在倫敦回購逾134萬股。
-信義玻璃投資信義能源，涉資最多12.8億元。
-新股海天地悅旅以3.54元定價，為招股價範圍下限；星宇控股定價1元，超購10倍。
●【即市分析】
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-港股成手蟹貨未走點算好？https://bit.ly/2LHT9MY
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●A股快報：3大指數半日均收升逾1%。https://bit.ly/2Q3Xg4g
●亞洲股市：日股中段續偏軟。https://bit.ly/2JnyjjU
●中國4月工業增加值按年增長5.4%，低於預期。https://bit.ly/2w0K3zW
-光銀國際林樵基指貿戰正打擊外貿及內需。
●香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.81厘；1個月期報1.74厘。
●人民幣兌每美元中間價報6.8649，為去年底以來新低；較上日開市價再挫284點子。
●人行周三實施首次存款準備金率調整釋放長期資金約1,000億元人民幣。另央行今不開展公開市場操作。
●日本央行行長黑田東彥指，距離物價目標仍相去甚遠，需要繼續保持寬鬆。
●譚仔母企Toridoll全年純利大跌94.27%，至2.67億日圓(約1,911萬港元)。
●市傳三星電子可能於下個月正式推出摺屏手機Galaxy Fold。
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