【即市分析】金山軟件獲大行力撐

東方產經專欄作者股博士：金山軟件(03888)首季由盈轉虧，錄得虧損6,776萬元人民幣，惟市場看好其雲服務及網絡遊戲業務，該股今早(15日)強勢向上，現升5.5%報19.18元。



集團季內收益為17.27億元人民幣，按年升37%，當中雲服務大增一倍，至8.4億元人民幣，且網絡遊戲收益跌幅亦收窄。



金軟績後獲多間大行唱好，摩根士丹利預計公司將在次季實現盈虧平衡，全年將實現盈利，上調其目標價至20元，維持等同比重評級。至於交銀國際將其評級由「中性」上調至「買入」，目標價由19.5元升至22.6元；而麥格理亦維持金軟「跑贏大市」評級，目標價維持28.6元。



該股上月初升至22元樓上後見頂回落，惟近日跌至250日線約16.9元見支持，加上有佳績支持，股價有望重拾升勢，短線若能企穩於19元樓上，後市有望再挑戰22元高位阻力，17元支持不宜有失。

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