樓價UPDATES：業主肯減價　海悅豪園即錄成交

中美貿易戰升溫，部分二手業主看淡後市減價，吸引買家出動「搵平盤」。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●西營盤西浦中層A室連租約單位，實用面積約853方呎，三房間隔，獲長線投資客以2,280萬港元承接，實用呎價26,729元，月租5萬元，收租回報率約2.6厘。



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九龍區

●將軍澳海悅豪園2座中層C室，三房間隔，實用面積約602方呎，開價928萬元，放盤兩星期即減價38萬元，獲區內客以890萬元成交，實用呎價約14,784元。單位22年升值近1.2倍。



●將軍澳叠翠軒3座高層A室，實用面積約452方呎，兩房間隔，新近以638萬元獲承接，實用呎價約14,115元。原業主於1997年以約190.1萬元購入，持貨約22年，升值約2.4倍。



●何文田嘉輝臺B座低層3室，實用面積952方呎，三房間隔，以1,540萬元連車位成交，實用呎價16,176元。原業主持有近13年沽貨，帳面獲利1,004萬元。



●啟德嘉匯2座中層D室，兩房間隔，實用面積約486方呎，以每月1.7萬元租出，略低於市價。業主於2017年2月以約947.2萬元購入單位。



●大角咀一號銀海7座高層B室，三房間隔，實用面積約959方呎，原叫價3,100萬元，減價150萬元，以約2,950萬元成交，實用呎價約30,761元。原業主持貨11年，帳面賺約1,600萬元。



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新界區

●元朗PARK YOHO GENOVA 15A座低層D室，實用面積528方呎，兩房間隔，獲租客以1.55萬元承租，實用呎租約29.4元。業主於2017年以677.1萬元購入單位，租金回報約2.7厘。



●馬鞍山新海城F座低層2室，實用面積約338方呎，兩房間隔，原叫價680萬元，減價30萬元，以650萬元易手，實用呎價約19,231元。單位7年升值約1.2倍



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