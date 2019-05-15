富時羅素揀台灣拓全球策略中心　貪佢有呢幾項優勢...

外電報道，跨國公司在亞洲選擇區域業務中心時，普遍會將香港和新加坡作為首選。倫敦交易所集團屬下富時羅素(FTSE Russell)卻計劃在台灣發展全球策略中心。



富時羅素董事總經理林瑩慧指，集團在多個併購項目後，重新檢討全球資源配置，計劃將台灣發展成策略中心，預計未來12個月，將台灣員工數量由目前約35人大增至100人，大部分在當地招聘，部分由倫敦及香港等原先的策略部門移轉至當地。



台灣是次獲富時羅素青睞，主要是過去英國對台灣的熟悉度不足，在實質評估時，卻意外發現台灣有多項優勢，包括人才質素、對日韓文熟悉、成本結構、以及與區域國家距離適中等，均適合作為策略中心。



富時羅素在2017年第4季合併原花旗集團在台灣的固定收益分析及指數團隊Yield Book。據公司網站，併購後擴展相關團隊，服務全球包括銀行、保險、退休基金等350個機構。



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