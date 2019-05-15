新股專輯：方達控股入場費6464元

根據初步銷售文件，醫藥合同研究機構(CRO)方達控股(01521)周三(15日)起接受國際投資者認購，周五至下周三(17至22日)在港公開招股，每股招股價介乎2.55至3.2港元，每手2,000股，入場費6,464.49元。該公司預期於本月30日上市。



該公司是次發行約5.01億股，最多集資16.06億元。同時引入3位基礎投資者，合共認購約8,500萬美元等值股份。其中，高瓴資本、上海景林資產管理及奧博資本分別將認購約5,000萬、2,000萬及1,500萬美元等值股份。設6個月禁售期。



方達控股主要提供貫穿整個藥物發現和開發過程的一體化、科學驅動的研究、分析和開發服務，協助製藥公司實現藥物開發目標。美銀美林及高盛為聯席保薦人。



據招股文件，深交所上市公司泰格醫藥(300347.SZ)持有方達控股上市前約51.45%股權，創辦人李松及其相關信託合共持股9.6%，集團董事長兼行政總裁李志和持股2.61%。



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