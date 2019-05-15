【瑞通推介】騰訊部分好倉沽貨獲利

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股周一(13日)大跌過後，隔晚顯著反彈，道指收報25,532點，升207點或0.8%。



恒指周二(14日)曾低見27,925點，其後受A股回穩帶動，收市報28,122點，跌428點或1.5%，約28,000點的250天線失而復得。周三(15日)早段靠穩，重上28,300點。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾9,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1億元，反映投資者預期大市將出現技術性反彈。周二其牛證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點，而熊證街貨重貨區為收回價29,500至29,599點。



有報道指騰訊控股旗下手遊《和平精英》上架首5日吸金1.56億元。市場亦聚焦集團周三收市後公布的首季業績表現。該股周二收跌近3%，守370元關但跌穿50天線，周三早段稍作反彈，重返374元附近。港股通周二錄約7.71億元北水淨流入該股。輪證資金流方面，周二有逾1.2億元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾4,100萬元淨流出，周二早段有部分持好倉的投資者先行沽貨獲利。



近期弱勢的中國移動，周二高開後反覆回落，曾再創年內低位，平收於72.1元。股份周三早段續於72元水平上落，未見明顯方向。周二有近120萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾30萬元淨流入。



石藥集團將於下周二(21日)公布季績，股份周二曾低見13.34元的約兩個月低位，收市跌幅收窄至不足1%，報13.72元，險守100天線(13.5元)。股份周三早段窄幅上落，向上阻力留意14元，支持參考周二即市低位13.34元。周二分別有16萬元和6萬元淨流出其好倉和淡倉。



瑞聲科技周二即市曾跌6%，即市仍挫3.2%，收報45.4元。手機設備股被市場視為較受中美貿易戰影響的板塊之一，而集團周五(17日)公布的首季業績亦受關注。另外，股份上周五(10日)獲新加坡政府投資公司增持，涉資1.2億元。該股周三早段回升逾1%，收復46元，阻力留意100天線(48.7元)。周二逾10萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾50萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(12418)，行使價29,600點，2019年8月到期，實際槓桿16倍。貼價、中短期沽證(12436)，行使價27,400點，2019年8月到期，實際槓桿11倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(27118)，行使價400.6元，2019年8月到期，實際槓桿10.2倍。輕微價外、中短期沽證(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿7.4倍。



中移輕微價外、中年期購證(29480)，行使價83.88元，2019年11月到期，實際槓桿11.6倍。貼價、中短期沽證(18198)，行使價70.88元，2019年11月到期，實際槓桿6.9倍。



石藥輕微價外、中短期購證(18471)，行使價14.86元，2019年8月到期，實際槓桿5.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(67029)，收回價27,510點，槓桿比率39.8倍。熊證(60455)，收回價29,390點，槓桿比率15.8倍。



騰訊牛證(58032)，收回價362.2元，槓桿比率22.8倍。熊證(59780)，收回價402.9元，槓桿比率11.7倍。



中移牛證(58977)，收回價68.88元，槓桿比率13.1倍。



瑞聲科技牛證(60034)，收回價41.9元，槓桿比率5倍。



石藥牛證(57900)，收回價12.71元，槓桿比率7倍



友邦牛證(64587)，收回價73.31元，槓桿比率15.8倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率8.7倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

