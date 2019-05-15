【高盛推介】留意恒指高槓桿牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周二(14日)下跌428點，周三(15日)早段則見反彈。美國總統特朗普表示，中美雙方的貿易談判並沒有破裂，並指將在時間成熟時，兩國將會達成協議。



觀察周二恒指牛熊證資金流向，可見資金再次轉向部署牛證及沽出熊證。當中牛證錄得約7,590萬元資金流入。而熊證則錄得約7,720萬元資金流出。



觀察市場上的牛證，可見現時最貼價的該批產品收回價在27,920點附近。投資者可如計劃部署，可留意當中的恒指牛證(62980)，收回價27,918點，行使價27,818點，換股比率10,000，槓桿比率88.4倍，市場上最高槓桿之一牛證。



以及可留意收回價稍遠一點的低街貨牛證(63372)，收回價27,868點，行使價27,768點，換股比率10,000，槓桿比率83.2倍，高槓桿兼低街貨。



另一方面，觀察市場上的熊證，可見現時最貼價的產品收回價為29,087點。投資者如計劃部署，可留意當中的恒指熊證(61213)，收回價29,087點，行使價29,187點，換股比率10,000，槓桿比率22.5倍，市場上最高槓桿熊證。



以及可留意收回價稍遠的低街貨恒指熊證(61241)，及新上市的熊證(61333)。熊證61241，收回價29,238點，行使價29,338點，換股比率10,000，槓桿比率19.8倍，低街貨較近熊之選。熊證61333，收回價29,288點，行使價29,388點，換股比率10,000，槓桿比率19.0倍，新上市兼相近收回價熊證中槓桿最高。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

