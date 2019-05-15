樓價UPDATES：投資者紛紛出手入市

投資者看好後市，紛紛出手入市。東涌東環套三房單位，獲買家以832萬港元購入作長線投資之用，市值租金計，料回報約3厘。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●薄扶林貝沙灣6期8A座高層B室，實用面積1,741方呎，四房雙套間隔，附有工人套房，享全海景，以6,908萬元易手，實用呎價39,678元。



●西半山高雲臺低層E室，實用面積802方呎，套三房間隔，望樓景，以1,698萬元易手，實用呎價21,172元。



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九龍區

●將軍澳領凱10座右翼低層A室，實用面積672方呎，套三房間隔，現連租約，連每月約18,500元租約，吸引早前失落同區新盤之向隅客承接，成交價約850萬元，實用呎價約12,649元。



●茶果嶺麗港城29座低層D室，套三房設計，享山景，叫價1,010萬元，放盤約1年後，直至近日微減5萬，以1,005萬元交吉出售，實用面積687方呎計，折合呎價約14,629元。



●西南九龍君匯港本月暫錄3宗成交，單位為5座低層F室，實用面積541方呎，三房兩廳間隔，現以1,192萬元易手，實用呎價22,033元，新買家為外區客。



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新界區

●東涌東環3A座中層1室，實用面積645方呎，套三房設計，享機場海景，以832萬元沽出，實用呎價12,900元，新買家為外區投資者，看好東涌規劃及基建前景，決定入市作長線投資。



●葵涌浩景臺1座高層B室，套三房間隔，最新以750萬元成交，以實用面積631方呎計，折合呎價11,886元。



●葵涌新葵芳花園D座高層8室，實用面積約418方呎，兩房兩廳間隔，原開價720萬元，買家在無樓睇的情況下多次出價，終說服業主累減21.2萬或約3%，以698.8萬元成交，實用呎價約16,718元。



●屯門居屋兆康苑P座低層6室，實用面積414方呎，兩房間隔，租金叫價11,500元，獲家庭客議價至10,800萬元承租，實用呎租約26.1元。



●屯門市廣場3座高層B室，實用面積約353方呎，兩房間隔，在業主叫價企硬的情況下，以530萬元交吉易手，實用呎價約15,014元，屋苑本月暫錄約12宗成交，平均實用呎價約14,600元。



●元朗區二手交投保持活躍，累錄約85宗成交，包括朗屏8號1座低層B室，實用面積246方呎，開放式間隔，新近以459萬元易手，實用呎價18,659元。



●天水圍嘉湖山莊5月錄約23宗租賃成交，平均實用呎租約24元，其中美湖居7座低層F室，實用面積441方呎，兩房間隔，新近以10,800元租出，實用呎租約24.5元，新租客為區內分支家庭。



●天水圍嘉湖山莊單日內連錄4宗車位成交，包括樂湖居地庫第一層雙號車位，以146.5萬元高價沽出，原業主於2015年以71萬元買入，持貨約4年，帳面獲利75.5萬元，升值約1.1倍。



●天水圍栢慧豪園2座中層D室，兩房間隔，交吉放盤不足1周，速獲買家以618萬元承接，以實用面積498方呎計，實用呎價12,410元。



●沙田春暉花園中層C室，實用面積321方呎，兩房間隔，議價後以520萬元易手，實用呎價16,199元。



●馬鞍山雅濤居1座高層D室，兩房間隔，實用面積約488方呎，早前叫價約800萬元放售，雙方議價後終以750萬元成交，實用呎價約15,369元。



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