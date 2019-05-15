【大行報告】美銀美林降新秀麗目標價

美銀美林發表研究報告指，撇除匯率因素，新秀麗(01910)首季銷售跌2.4%，表現是4年以來最差，其中Samsonite、Tumi及American Tourister銷售分別跌4.2%、升8.5%及跌5.2%，而北美、亞洲及拉丁美洲銷售亦各跌6.2%、1.2%及2.8%，僅歐洲銷售錄得2.3%的升幅。



該行認為，撇除去年同期高基數的影響，首季表現弱勢主因貿易戰拖累購買意欲及訪美旅客表現，南韓及智利均面對宏觀經濟挑戰，而內地B2B市場亦見放緩。



美銀美林指，中美貿易戰升溫帶來更多不確定性，將新秀麗2019/20年度每股盈利預測各調低13%及9%，重申其「中性」評級，目標價由25.5港元，降至23.3元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

