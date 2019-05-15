貿戰升級：中美50%機會下月底達成協議

外國傳媒報道，早在3月底時預測，中美可能在4月底或之後的短期內達成協議的美國前駐中國大使Max Baucus最新認為，中美能在下月底舉行的二十國集團(G20)領導人高峰會上達成協議的機會是50%。



他說：「目前為止，美國總統特朗普忽冷忽熱，一時話事情極好，一時就指摘中國，令整件事很難猜測。」他預期，由於美國總統大選將在2020年舉行，是中美貿易談判的關鍵之一。



他又說：「老實講，特朗普是十分有可能在2020年之前與中國達成協議。再者，如果股市大跌，就更有可能發生，因他喜歡穩固的市場。不過，特朗普不能顯示出任何軟弱，一旦他讓步，就必會被民主黨抨擊，所以他也有點身不由己。」



至於中國，Baucus認為，中國是願意與美國做生意，故需要達成協議，但也要些面子。目前中美雙方確實很難走回頭路。

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