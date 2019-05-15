【即市分析】港股短期策略得一個…

東方產經專欄作者HS哥：美國特朗普轉口風之快真係無人能及，早前才宣布加關稅及指談判不用急，轉頭又改口稱對中美貿易談判前景感樂觀。美股隔晚反彈，帶動港股今日(周三)亦見反彈，恒指重上兩萬八關即市高見28,383點，真係有轉機，定只係「彈散」呢？



事實上，按特朗普「往績」，佢反口覆舌之快，令市場對其言論之可信度不高，惟事件關乎中美貿易前景，則令市場敏感度提升。不過，即使港股有所反彈，但從一眾重磅股表現看來，資金博反彈興趣唔算大，好似騰訊控股(00700)即市反彈1.2%，但仍處下降通道內，且未重上10日及20日線，走勢唔見得有改善。



此外，市場考慮到就算中美就算簽得成貿易協議，條款或者都好辣，所以內銀股隨時都係無運行。重磅內銀建設銀行(00939)彈唔起，即市跌0.1%，睇落中線都係無力多。至於滙豐控股(00005)作為國際金融股，環球經濟前景未明，多國央行又隨時減息，近期股價回軟亦合理。由此可見，港股短線反彈，但由於整體基本面唔多樂觀。



策略上，恒指早前失守兩萬九點後，10日及20日線已轉勢向下，短期即使略有反彈，短期策略還是「寧沽莫買」，進取者更可候高以認沽證出擊。看淡港股可揀恒指瑞銀沽(28585)，2019年8月到期，行使價27,200點，實際槓桿約11倍，溢價約7%。若認為建行未跌夠，可敲建行摩通沽(21898)，2019年7月到期，行使價5.95元，實際槓桿約10倍，溢價約9%。

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