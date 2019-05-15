歐股個別發展　 德國首季GDP遜預期

美股道指期貨升30點，歐洲股市個別發展，英國富時100指數升0.2%，報7,255點；德國DAX指數跌0.1%，報11,983點；法國CAC指數跌0.2%，報5,332點。



經濟數據方面，德國首季度未經季節調整國內生產總值(GDP)初值升0.6%，低過預期的升0.7%；法國4月份消費者物價指數(CPI)終值按年升0.2%。



外媒引述消息指，意大利銀行UniCredit已加緊準備競購德國商業銀行，前者及後者股價分別跌0.7%及0.2%。



法國農業信貸銀行首季度淨利潤下降11%至7.63億歐元，其股價跌2.7%。



英國手機零售商Vodafone股價續挫近2%，此前該公司公布的業績遜市場預期。



歐洲能源公司意昂集團(E.ON)股份除淨，其股價挫逾5%。



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