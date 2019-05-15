貿戰升級：港元匯價殘見7.8499　與美息差擴闊

港元匯價上月剛剛得以短暫喘息，現在又再次接近弱方兌換保證水平，兌每美元低見7.8499。



外國傳媒報道，中美緊張局勢升級令港元受壓，市場對香港資產的需求下降，港元與美元的借貸成本差距在4月收窄後再次擴闊，令港元更受淡友關注。港元與美元的借貸成本之差擴大至約70點子，4月中旬時曾縮至34點子。利差擴大促使交易員賣出港元，而買入收益更高的美元。



若港元繼續轉弱至7.85，或會促使香港金管局再度出手干預，回看3月時曾投入221億港元捍衛聯匯。在全球經濟增長前景脆弱，以及貿易戰抑制經濟活動，導致香港經濟步履維艱之際，金管局若出手干預，將降低銀行間市場流動性。



星展銀行表示，股市疲弱將對Hibor(香港同業拆息)造成下跌壓力，擴大與Libor(倫敦同業拆息)的息差，並令港元進一步受壓。如果股市弱勢持續，意味港元將進一步貶值，並將引發金管局出手干預。



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