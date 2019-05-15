調查：逾三分一基金為跌市作對沖　創有紀錄新高

美銀美林5月份基金經理調查顯示，有高達34%的受訪基金經理已就持倉進行對沖，為未來3個月股市可能大幅下跌作出準備，是該調查有紀錄以來最高。不過，受訪基金經理不預期中美貿易會談判破裂，實行「5月沽出」(Sell in May)的基金不多。



儘管如此，基金經理預期於美國聯儲局減息前，標普500指數可能需先下試2,305點的低位，即較周二收市跌多逾18%。再者，根據該行編纂的牛熊指標仍處於5.1水平，意味沒有大的誘因於5月買入股份(Buy in May)。



調查顯示，貿易戰繼續是最大的風險因素，且是過去一年第11次高踞榜首，中國經濟放緩則是第二大風險。



儘管增持現金的基金經理比率上升7個百分點，至淨33%，惟基金平均現金水平連續第3個月處於4.6%，維持平穩。環球股票的配置則下跌了6個百分點，至僅有淨11%受訪者繼續建議增持，新興市場仍是基金經理最愛。



調查又指出，僅淨5%基金經理預期未來一年環球經濟增長將轉弱，三分之二的受訪者亦不預期會出現環球經濟衰退，直至2020年下半年或之後。另估計環球企業盈利持續反彈的受訪者，更較上月增加了15個百分點，是9個月新高。不過，基金經理普遍關注企業的信貸周期，有淨41%受訪者認為企業的資產負債表是過分槓桿。



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