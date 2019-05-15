經濟好預示出生率高？美國並非這回事

外國傳媒報道，經濟好與出生率高已再沒有關連了！美國官方最新公布，2018年出生人口數降至32年新低，只有大約378.8萬嬰兒出生，按年再減2%，為連續第4年下滑，並創1986年以來最低。數字令一眾經濟學家大感驚訝，因他們預計隨着經濟改善，人們應更願意生育。



數據顯示，每名女性的生育率亦按年跌2%，至僅1.7名嬰兒，計及男女2人，意味着新一代的人口不能完全取代上一輩。究竟是女性延遲生育抑或完全不想生育，數據不能清晰地反映，但只要趨勢持續，美國將面臨勞動力短缺，尤其是照顧老人的問題。



美國新罕布什爾大學資深人口統計學家Kenneth M. Johnson表示，一直期望嬰兒出生率會上升，但結果沒有，目前有大量幼稚園課室已空置，只是報告沒有提及。



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