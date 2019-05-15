【大行報告】摩通指滙豐收入恐受貿易戰影響

中美貿易摩擦再度升溫，摩根大通報告指出，如兩國互徵關稅，或會影響滙豐控股(00005)的收入前景，最壞情況或令滙控每年撥備增加10個基點，拖累集團於2020年及2021年的每股盈利預測-9%至-10%。



該行預期，由於滙控旗下客戶一般以美國為最大出口國，同時滙控的美國業務佔集團收入約9%，中美貿易戰或影響美國業務的有形股本回報率(RoTE)表現。



摩根士丹利則認為，由於香港資金流動性正在緊縮，亦有部分資金外流，故看好港元拆息年內仍有上升空間，有望推動滙控第2季的淨利息收益率增4至5點子。



大摩又估計，滙控2019年的每股盈利可增3%，惟估計收入及支出增長差幅仍會維持負數(Negative Jaws)，意味年內或未能達到集團維持正數的目標。



該行將滙控目標價由73元上調至75元，並維持「增持」評級。



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