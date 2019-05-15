【市後重點睇】港匯轉弱　道期倒跌40點

美匯指數反覆企97.5；圓匯升至109.5水平；歐元、英鎊分別報1.1205及1.2911。港匯低見7.8499，最新企7.8497。離岸人民幣(CNH)徘徊6.9關。金價報1,295美元。布油報70.83美元，紐油企61.14美元。道指期貨倒跌40點。



●市後關注點

-17:00 歐元區第1季國內生產總值(GDP)修正值

-20:30 美國4月零售銷售，5月紐約聯儲製造業指數，加拿大4月消費物價指數(CPI)

-21:15 美國4月工業產出和製造業產出

-21:30 美國聯儲局理事夸爾斯在參議院金融委員會作證詞

-22:00 美國5月NAHB房產市場指數

-22:30 美國能源情報署(EIA)發布政府版原油庫存周報

-周四凌晨00:00 美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金講話

-周四凌晨04:00 美國3月國際資本淨流入



●恒生指數全日升146點或0.52%，報28,268點；萬洲收市漲5.14%。https://bit.ly/2YuWujW



●A股快報：三大指數升約2%，滬綜指重上2,900點關。https://bit.ly/2Q3Xg4g



●亞洲股市：日股收升121點，日產汽車挫6%。https://bit.ly/2JnyjjU



●歐洲股市個別發展，英國富時100指數升0.2%，報7,255點；德國DAX指數跌0.1%，報11,983點；法國CAC指數跌0.2%，報5,332點。



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●【即市分析】

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●貿戰升級：

-中美50%機會下月底達成協議。

-港元匯價殘見7.8499，與美息差擴闊。

-瑞銀料中國增基礎設施投資谷經濟。



●信不信由你！美股本周餘下時間100%升市。



●傳特朗普將下令禁買威脅國家安全的外國電訊設備。



●新股專輯：方達控股入場費6464元。



●人行在香港共發行200億人民幣央行票據。



●渣打香港上調港元定存利息，1年期見1.9厘。

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