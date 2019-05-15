輪到歐洲！倘特朗普開徵汽車稅　德股恐暴挫6%

外國傳媒報道，美國商務部長羅斯早前表示，總統特朗普將在5月18日(周六)前決定會否開徵汽車關稅。一旦落實，德國將是最大受害者。特朗普曾表示，關稅稅率會達到20%，惟近日有消息指，他可能會延遲作出決定。



Axioma行政總裁Christoph Schon警告，如果特朗普落實開徵汽車關稅，德國股市將暴跌冧最多6%，汽車及相關零件股份勢直插最多12%。冧市時間可以持續3個交易日，或5至10日。



由於出口佔德國整體經濟增長比重達47%，一旦與美國爆發貿易戰，形勢將頓時變得極之不妙。德國DAX指數今年以來累升約14%，整個歐洲汽車板塊則累漲11%左右。



美銀美林策略師David Hauner則形容，特朗普政府猶如「特洛伊木馬」(即木馬屠城記裏，希臘軍隊在特洛伊戰爭中，用來攻破城池的那匹木馬)，其實際目標極有可能是迫使歐盟開放農產品市場，而不是針對汽車。美國農民正正是特朗普的「票倉」。



根據美國貿易代表辦公室(USTR)數據顯示，2018年，美國自歐盟進口的農產品總額約239億美元；而美國對歐盟出口的農產品總額約135億美元。整體來看，去年美國對歐盟的貿易逆差為1,693億美元，按年增加11.8%。



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