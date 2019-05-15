小米印度推智能手機自動售貨機　買手機如買罐汽水

外媒報道，小米集團(01810)本周在印度推出第一款智能手機自動售賣機。這款名為「Mi Express」自動終端設立在位於班加羅爾的Manyata科技園，支持智能手機支付、現金、借記卡、信用卡等支付方式，買手機就像買罐汽水一樣簡單。



報道指，在這台智能手機自動售賣機頂部，可以看到一台小米360度保安攝影機，以防有不法分子盜竊。售貨機內部有手機和一系列配件可選購。



儘管在印度，食品及飲品自動售賣機並不普遍，但小米已經開始安裝智能手機自動售貨機。外媒認為，這是一個真正的重大舉措。資料顯示，小米現時在印度擁有7家廠房，平均每秒可生產3部智能手機，今後借此銷售渠道，將可大大提高手機的銷量。



目前，小米已經連續兩年成為印度第一手機品牌。國際市場調查機構IDC數據顯示，今年首季，印度智能手機市場出貨量達到3,210萬部，按年增長7.1%。其中小米以980萬部的出貨量繼續保持排名第一，增長8.1%，市場份額為30.6%，三星、vivo、OPPO、Realme排名二至五位。



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