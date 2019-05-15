【fb直播】中美仲有得傾　港股可以彈幾耐？

侵侵又改口，話中美貿易談判並未破裂，互徵關稅只屬小爭吵，當時機成熟會同中方達成協議，隔晚美股反彈，港股周三(15日)亦彈足全日！中美貿談一日繼續，港股都好難彈得高？



科技股氣勢重現！股王騰訊(00700)愈升愈有，季績幫唔幫到佢翻身？重上400關不是夢？即時拆解股王業績。



醫藥股表現突出！經過一輪國策改革、行業整合，呢個板塊所受貿易戰影響較少，不失為避險吸納之選？



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