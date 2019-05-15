【僱員變自僱】亞馬遜送1萬美元鼓勵員工創業

外媒報道，亞馬遜公司表示，如果員工希望離開公司，成立以遞送包裹為核心的初創企業，亞馬遜將出資至多1萬美元(約7.8萬港元)進行支持。不僅如此，相關發言人表示，亞馬遜還將向這些員工支付3倍工資以示鼓勵。



去年，亞馬遜成立「快遞服務合作夥伴計劃」(Delivery Service Partners initiative)，尋求獨立的企業執行最後一公里的快遞運送業務。這些合作夥伴由亞馬遜進行審查，一旦確認合作，創業公司就可以從亞馬遜租賃帶有Prime標誌的車輛，他們只需要負責招聘和僱用司機，亞馬遜將提供燃料、保險和福利計劃等費用的運營成本折扣。



亞馬遜表示，自去年6月推出快遞服務合作夥伴計劃以來，亞馬遜已經鼓勵創建200多家新企業，僱用數千名當地司機為亞馬遜客戶遞送包裹。今年，該公司計劃再增加數百家新企業，從員工轉型為企業老闆。



員工離職創業，翻身成為企業老闆，不僅開創了事業，還能得到老東家的資金支持，怎麼看這都是一件「一舉多得」的事情。



有評論認為，這項計劃雖然明面上是打着「鼓勵創業」的名義進行的，但是員工就算離職創業，仍與亞馬遜有業務合作。



隨着亞馬遜自動化進程的加速，愈來愈多的員工離職，或許有不少人會選擇加入這項計劃；而亞馬遜亦可以毫不費力地找到更多送貨「合作夥伴」。



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