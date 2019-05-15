貿戰升級：中方譏特朗普「唔係我哋肚裏條蟲」

內地傳媒報道，中國外交部舉行每日例行發布會，有記者提問：「據報道，連日來美國總統特朗普多次對記者稱，中國的經濟不太好，中方十分渴望與美方達成經貿協議。中方是否認同美方看法？中方如何評估中美貿易摩擦對中國經濟造成的影響？」



發言人耿爽回應稱，美方的說法毫無依據。他們又不是中國的經濟主管部門，憑甚麼總就中國經濟對外進行發布，而且內容完全虛假不實。事實上，中國經濟一直保持平穩增長，呈現積極向好勢頭。美國的貿易保護主義措施會對中國經濟造成一定影響，但完全可以克服。中方有信心、有能力抵禦任何外部風險和衝擊。

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