【股王業績】有騰訊小股東呻派息太少

股王騰訊控股(00700)周三(15日)舉行股東會，有與會的股東表示，騰訊派息太少。



陳女士表示，以439港元買入400股，至今仍「蝕住」，但並不擔心，相信日後會重上高位；現不急於沽出因「唔等錢使」。她又對是次派息不滿意，以騰訊如此大型股份而言，派息太少。



另一散戶梁先生表示，買股票最好「進可攻，退可守」，騰訊現時派息「3厘都無」，派息太少。持有的股份中，有部分在高位400多元買入，認為該公司近期股價走勢較弱，相信今年內未必可以「返家鄉」，但直言「賺到就走」，並笑言「買股票又唔係談情，賺到就梗係走咗先」。



不過，另有股東表示，靠騰訊不愁生計。



黎先生表示，現時持有千多股，生活過得去。另有一位家長帶着小孩子出席，表示現時持有的股份由父親留給他，故他現時可以不用工作。



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