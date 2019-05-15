【股王業績】騰訊歐洲股價倒跌！較港收市低1%

騰訊控股(00700)公布業績後，於德國法蘭克福預託證券一度做好，惟目前倒跌，折合約369.6港元，較香港周三(5月15日)收市374元低約1%。



【17:28】騰訊控股(00700)今年首季業績對辦，於德國法蘭克福預託證券目前做好，折合約382.62港元，較香港周三(5月15日)收市374元高約2.3%。



該公司公布，今年首季收入854.65億元人民幣(下同)，按年升16%，錄得股東應佔溢利272億元，按年升17%，遠好過市場預期194億元。



集團表示，收入按年增長16%主要是受商業支付服務及其他金融科技服務、社交廣告，以及數碼內容服務所推動。



今年首季微信及WeChat的合併每月活躍帳戶達11.12億，按年增長6.9%；QQ的智能終端每月活躍帳戶按年略有增長至逾7億。其中，年輕用戶在QQ平台的活躍度提升，其每月活躍帳戶按年錄得雙位數增長。

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