【北水追蹤】「偷步」買騰訊　掃工行

美國總統特朗普又突然變臉，稱中美貿易摩擦只是「小爭執」，更強調兩國談判沒有破裂。港股受消息刺激，恒指周三(15日)亦升146點，收報28,268點。港股通全日成交額約75億元，佔主板成交約7.8%，並為連續三個交易日錄得淨流入，南下資金淨流入約27.2億元。



騰訊控股(00700)市後公布季度業績，表現勝過市場預期；南下資金連日「偷步」買貨，今日其港股通再錄得淨流入約2.18億元。



中資金融股方面，工商銀行(01398)續成北水重點追捧對象，其港股通錄得約5.57億元淨流入。中國太保(02601)、中國平安(02318)及招商銀行(03968)，分別獲北水淨買入1.19億元、5,583萬元及5,755萬元。



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