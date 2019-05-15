會計師公會：會計新準則添透明度　料零售航空影響較大

會計師公會會長羅富源周三(15日)出席傳媒午宴，被問到目前會計準則的透明度是否足夠時表示，制定會計準則時已經過廣泛諮詢，若上市公司滿足當中的披露要求，可以滿足投資者和持份者的要求。



本港於2019年採用新會計準則16，將12個月或以上的租金開支，如舖租等，將其資產化。該會副會長林智遠表示，該準則會提高資產及負債報表的透明度，相信對零售業、航空業等有較大影響，並提醒投資者要小心留意財務報表上作比較的數據，尤其EBITDA。



他又透露，該準則由1999年開始商討，至2019年才落實，因當中涉及本港法例、市場需求及各持份者教育等大量工作，故需時較長。



至於會計師工時過長為人詬病，羅富源指，用數據分析程式去核對自己的觀點，不需如以往一樣，用人手重複重新檢查一次。同時強調，公會亦鼓勵「work life balance」，其他有不同的興趣小組舉辦不同活動供會員參加，讓會員可以在空閒時間放鬆。



聯交所早前擬引入新例，核數師若對上市公司給予「不發表意見」時須自動停牌。羅富源指，目前諮詢未有最終定案，但強調該會的大方向是支持香港交易所(00388)提高管治水平，認為同時應多考慮其他業界的意見。



至於港府條訂《逃犯條例》草案，他指，該會正密切留意有關草案進展，但公會會員均會嚴守不同地方的法例規定，因此他個人並不擔心，期望能「和諧地」完成。



香港會計師公會將於今年推出新版專業資格課程，當中會加入區塊鏈、人工智能(AI)、雲計算等科技題材，讓有意入行的人士，了解會計行業涉及的範圍十分廣泛，不單止傳統的審計及稅務服務。



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