【股王業績】手遊收入按年微跌　將推多款新Game

騰訊控股(00700)首季智能手機遊戲收入按年下跌2%，至212億元人民幣，原因是新遊戲發布減少，但由於有季節性活動，上述收入按季增長11%。



該集團指出，在中國大陸市場的智能手機遊戲組合每日總活躍帳戶錄得按年增長，而付費用戶則錄得按季增長。《王者榮耀》在1月發布了內容更新，提升了用戶活躍度，促進付費用戶及收入按年增長。



《完美世界手遊》(一款基於有長期歷史的個人電腦IP的3D大型多人在線角色扮演遊戲)自推出後，迅速成為中國最高收入的智能手機遊戲之一，並增加了集團角色扮演遊戲組合的每日總活躍帳戶。



該集團又透露，今年第2季已經並即將發布多款中度至重度遊戲，涵蓋動作類、角色扮演遊戲及模擬策略類遊戲，還有戰術競技類遊戲《和平精英》。海外遊戲(例如《堡壘之夜》及《PUBG MOBILE》)推出季度通行證，對於用戶活躍度、付費率及收入均有重要貢獻，而部分中國主要遊戲的季度通行證正處於早期的試驗階段，例如《穿越火線手遊》、《王者榮耀》及《QQ飛車手遊》等。

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