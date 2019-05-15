聯交所股權變動資料顯示，舜宇光學科技(02382)於5月9日獲摩根大通增持213萬股，最新持股數目5,669萬股。



六福集團(00590)於5月14日獲澳洲聯邦銀行增持43萬股，最新持股數目4,738萬股。



MEGAEXPO(01360)於5月9日獲NOAHS GLOBAL GROUP HOLDING LTD增持600萬股，最新持股數目約1.08億股。



東正金融(02718)於5月10日獲工銀國際資產管理增持64萬股，最新持股數目4,916萬股。



中國醫療網絡(00383)於5月8日獲聯合集團(00373)增持156萬股，最新持股數目23.36億股。



中國金屬利用(01636)於5月8日獲Epoch Keen Ltd增持55萬股，最新持股數目約10.07億股。



利寶閣集團(01869)於5月9日及10日獲陳振傑合共增持146萬股，最新持股數目約4.85億股。



利標品牌(00787)於5月9日獲保誠(02378)增持561萬股，最新持股數目7,217萬股。



東風集團(00489)於5月9日獲保誠(02378)增持2,897萬股，最新持股數目約1.79億股。



康哲藥業(00867)於5月15日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約10.95億股。



新灃集團(01223)於5月17日獲李華熙增持100萬股，最新持股數目約12.73億股。



旭輝控股(00884)於5月9日獲Rosy Fortune Investments Ltd增持200萬股，最新持股數目約23.08億股。



綠色動力環保(01330)於5月10日獲Tenbagger Capital Management CO.,LTD增持138萬股，最新持股數目2,951萬股。



達利國際(00608)於5月9日、10日及14日獲High Fashion Charitable Foundation Ltd合共增持10萬股，最新持股數目4,447萬股。



中國環境資源(02377)於5月14日獲楊智恒增持1,500萬股，最新持股數目約2.67億股。



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味千(中國)(00538)於5月9日被景順減持63萬股，最新持股數目5,454萬股。



廣深鐵路(00525)於5月10日被貝萊德減持70萬股，最新持股數目約1.57億股。



新世界發展(00017)於5月10日被貝萊德減持116萬股，最新持股數目約5.1億股。



江西銅業(00358)於5月10日被貝萊德減持321萬股，最新持股數目9,508萬股。



李寧(02331)於5月8日被富達減持465萬股，最新持股數目約1.13億股。



特步國際(01368)於5月9日被摩根大通減持1,776萬股，最新持股數目約1.35億股。



龍湖集團(00960)於5月8日被李朝江減持75萬股，最新持股數目420萬股。

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