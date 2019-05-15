景順：內地經濟動力減　或推財政及貨幣政策應對

中國國家統計局周三(15日)公布4月份經濟數據。景順(Invesco)亞太區環球市場策略師趙耀庭認為，經濟數據反映經過3月強勁反彈後，中國經濟在4月份的動力減退。



他又指，由於政府積極的擴張性財政和貨幣政策有所收歛，中國經濟可能會在第二季度開始出現輕微放緩。如果經濟數據繼續遜於預期，預計中國領導人將在短期內作出回應，透過調整擴張性財政和貨幣政策，以實現2019年國內生產總值(GDP)增長6至6.5%的目標。不過，除非貿易緊張局勢繼續加劇，否則要達到目標GDP範圍似乎並未面臨重大風險，而經濟數據偏軟可能會迫使中國政府加快與美國達成協議。



在財政方面，他稱，中國政府可以推出鼓勵措施刺激消費者購買大型家電和汽車的意欲；而在貨幣方面，有關政府可以透過降低存款準備金率(RRR)以進一步落實寬鬆政策。



趙耀庭指，市場未有進一步大幅下跌，顯示投資者對政府能夠採取適當措施應對經濟減速有信心，而且短期內仍有望達成貿易協議，預期最快或於6月底日本大阪舉行的G20峰會時發生，屆時美國總統特朗普與中國國家主席習近平料將會面。

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