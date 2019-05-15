【股王業績】盈利新亮點！首次披露「金融科技及企業服務」

騰訊控股(00700)在業績報告指出，自今年首季起，開始在財務報告中單獨披露「金融科技及企業服務」這一新分部。該等服務在首季產生收入218億元人民幣。集團認為，其規模及範圍反映了以下幾點：



●隨着中國經濟發展，數碼支付及金融服務需求擴大，以及更多企業尋求「產業互聯網」帶來的商機，市場對該等服務的需求迅速增加。



●該等服務與集團部分現有消費者服務產生協同效益



●集團自多年前起，已對該等服務作出重大內部投資並持續至今，有助此等領域建立起強大的業務規模及累積豐富的營運經驗。



集團指出，會繼續投資新興服務及業務，相信科技會繼續帶來新的消費者及企業業務機會。

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