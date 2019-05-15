【地產專題】發展商增土儲！今年強拍申請飆15%

政府削減未來私人住宅地皮供應比例，發展商紛改以舊樓收購增土儲。今年截至5月中暫錄15宗強制拍賣申請，較去年同期再多2宗或15.4%。不過由於涉及個案規模較小，現有物業估值共約57.9億元，按年則低近五成。測量師料，今年申請宗數或可突破40宗，勢創7年新高。



今年暫錄最貴重申請個案，為上月底入稟的尖沙咀漢口道43至49A號漢口大廈，地盤面積約1.16萬方呎，現為11層高商住樓宇，申請人已集合逾88.59%業權，現有物業估值逾9.54億元。據了解，項目由新世界發展(00017)等進行併購。



至於永倫集團提出強拍的銅鑼灣景隆街20至28號舊樓，現為樓高11層商住物業，物業估值逾7.67億元。



由於期內申請個案規模普遍不大，故相比去年同期的13宗申請，共錄逾113億元總金額，涉及舊樓價值大幅萎縮。



此外，與去年情況相似的地方，是中資財團也佔有一定比例，部分更是首度涉足該市場。當中中國奧園(03883)就西半山羅便臣道63至67號燕貽大廈提出強拍，該公司已集合約84.88%業權，物業估值超過5億元。



至於青建國際(01240)或有關人士進行收購的深水埗醫局街163至169號舊樓，也透過相同途徑以爭取統一業權，其持有物業約81.8%權益。



普縉企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典認為，今年初市況仍未回復時，有部分小業主為免夜長夢多，直接「投降」出售單位，發展商不用透過強拍就能統一業權，否則申請數字將會更多。



他又指，參與舊樓併購的財團數目也有增長，特別是非本地財團，再加上近年地價上升，預期有關申請會持續活躍。全年可望超越去年錄得的39宗水平，屆時將是2012年錄得57宗以來最多。



不過，今年暫錄申請當中，暫未牽涉工業大廈收購個案。事實上，2018年初曾出現歷來最大宗工廈同類個案，為太古地產(01972)鰂魚涌華廈工業大廈，以及仁孚工業大廈，當時估值超過29.3億元及28.2億元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

https://hk.on.cc/fea/wealth/