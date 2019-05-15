大戶為未來3個月股市大冧做準備　緊張過金融海嘯

外國傳媒報道，美銀美林公布最新基金經理調查顯示，鑒於中美貿易緊張局勢惡化，基金經理已開始為未來3個月股市大跌做準備。今次調查於5月3日至9日進行，共採訪了250名基金經理。



調查顯示，有34%受訪者已採取避險策略，預防股市大挫，為有調查以來最高水平，較2008年金融危機時更高。相比之下，去年第4季股市大跌時，基金經理未有如此準備。



另外，基金經理對全球股票配置減少了6個百分點，淨「超配」降至11%。與此同時，他們也開始為經濟衰退風險上升、美國聯儲局減息、美國10年期債息跌穿2厘、人民幣兌每美元跌穿7算，以及標指跌穿2,600點等作出準備。



值得注意的是，他們持有的現金比例為4.6%。由於未高於5%的「相反信號」，意味目前不是一般散戶的入市時機，因為根據往績，他們持有現金愈多，才是確信的股市見底信號。不過，由於該比例未低於4.5%，亦反映基金未處於亢奮狀態，股市未至於會失控地大冧。



儘管他們態度保守，但有多達2/3受訪者預計，要直到2020年下半年或之後，才會出現全球經濟衰退。目前最擁擠的交易是做好美國科技股，佔比達35%，其次是沽空歐洲股市，佔比達16%，第三是做好美元。



被問及要標指跌到甚麼水平才減息？受訪者多數預計是2,350點，即較現水平大跌17%。

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