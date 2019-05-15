【深度解構】Yen價未來兩周或更癲？恐見7.27港元？

打算短期內去日本旅遊又要注意！鑒於全球貿易衝突持續，環球金融市場避險情緒揮之不去，日圓兌每美元未升完，有大行估未來兩周或升至107.25，即每百日圓兌港元或升見7.27水平。



事實上，每百日圓兌港元自美國總統特朗普上周日(5月5日)宣布上調中國2,000億美元進口貨品關稅至25%後，已累漲逾2%！未計任何交易費用，原本100港元能兌約1,423日圓，短短逾一周就降至僅兌1,390日圓。



日圓兌每美元近日持續徘徊109水平，最新見109.27，即每百日圓兌港元高見7.1836，貼近周一(5月13日)高位7.1992。目前市場高度關注109關口能否穩住。



外國傳媒引述分析員指出，雖然中美貿易衝突近日未見升溫，但市場開始憂慮特朗普下一步可能以歐盟作為目標；與此同時，市場也開始憂慮全球貿易受創，會對經濟造成持續的負面影響。



日圓兌每美元若升穿109關口，下一步料見108.5水平，之後就取決於日本央行會否干預。根據日本央行調查，當地企業2019年預期匯率為1美元兌108.87日圓；大型投資銀行巴克萊則預測，日圓仍將升值至108.5左右。



【大行睇未來兩周見107.25】

另一大行花旗更警告，日圓是有機會升至今年1月初「閃崩」水平。該行全球市場技術策略師Shyam Devani表示，到今年底，日圓兌每美元恐再升逾5%，至大約104水平。他說：「所有迹象都表明日圓匯價最終會上升，所需要的只是市場恐慌而令波動回歸。」



他更稱，博日圓匯價上升是貿易戰中短期獲利的首選，料日圓兌每美元有望在未來兩周升至107.25，即每百日圓兌港元或升見7.27水平。

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