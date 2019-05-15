創富奇財：深圳地產經紀炒40層樓　民工變富翁

深圳為內地各省人才聚集的城市，80後的劉永高來自四川，當年家境清貧，袋中僅有不足百元人民幣(下同)，就勇闖深圳任職地產經紀，結果由月賺數百元的打工仔，搖身一變成為千萬富翁，如今住進富人聚居地——南山。深圳樓價癲升，他就是時勢造英雄的經典例子！



英雄也得刻苦及勇於冒險，90年代他眼見同鄉一個個出城打工，也不甘留在鄉下，於是到廣州及深圳做散工。只有初中學歷的他，在深圳找到多份工作，包括騎單車運送花朵、在街市賣金魚，每天凌晨五時工作至深夜。當年他與女友月入共380元，房租已佔150元。



有一次，他與一位從事代理的長輩聊天，得知對方月入近7,000元後，覺得嘩然，心想如果他可以賺到這筆錢，必定可以脫貧，於是他便找這位長輩搭路見工。



原來當年要成為地產經紀並不容易，除了要有大專學歷外，亦要懂得電腦打字及穿上西裝等。他續指，當年老闆是香港人，對新人入職要求很高。在面試過程中，他與老闆分享了自己由鄉村到廣州及深圳打工的經歷，以及告訴他很渴望得到這份工作。結果，老闆被他的真誠打動，聘請他成為公司其中一員。



加入地產行業只是開始，當年他三天不眠不休學習打字，正式加入公司後，每天凌晨四時就在街上舉着大紙牌，宣傳樓盤及拉客。結果四個月內賣出兩個單位，一年賺了數萬元佣金，可算是人生第一桶金，22歲成為百萬富翁，至26歲已升任區域經理，及後升職為總監，管理旗下一個團隊，身家達數百萬元。



他直言，當年即使自己不用跑數也能賺取穩定收入，賺到第一桶金後更開始買入物業。在2008年，他手上已有18個位於深圳的物業，可謂人生勝利組。



殊不知，在他事業最輝煌的時刻，環球金融海嘯捲至，令他淪為負資產，所持的17個物業都被銀行拍賣，變成銀主盤。想起當時的失敗，他慨嘆自己就像從天堂跌落地獄，連春節回老家也不敢見人，不希望「醜事傳千里」。



至2010年他重振旗鼓，重新由小經紀做起，繼續努力銷售。與此同時，他開始關注市場局勢，包括房地產及金融市場，控制資金流。



他並沒有放棄投資物業，但吸取教訓後，在買入物業時會評估風險，敍做按揭亦不會借到盡。他表示，至今買賣過約40多個物業，賺幅由三倍至五倍。他認為，經歷過風浪後，會更緊貼市場走勢，如透過最貼地的客服對話分析樓市。現時他與家人居住在南山區豪宅，另投資多個物業，心儀鄰近地鐵站、屬於校網地段約1,000萬元的三房單位。



近年深圳與香港一樣，市民愈住愈細，開放式單位面積只有逾200方呎，售價213萬港元，呎價超過9,700港元，月租逾6,000港元。



記者直擊位於深圳南油區的商住項目U舍(U-APARTMENT)，項目鄰近后海，無論是寫字樓或住宅，買家只可以透過公司名義購買，並須為科技及創新企業。由於該區的主要目標客源為公司客，未來租客亦會以年輕人為主，因此設計亦相當年輕化，同時亦設多個共享空間，例如廚房。



對於內地樓市，劉永高表示不看好大灣區的發展，並認為往後一線城市的樓價升幅會拋離大市，而其他二三線城市的升幅有限，建議投資者選擇北京、上海、杭州、深圳及廣州的樓盤。



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