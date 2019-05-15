比特幣巨頭︰錯過今次升勢　將痛失成為億萬富翁良機

中美貿戰升級令股市波動之際，作為虛擬貨幣「一哥」的比特幣(Bitcoin)卻逆市上揚，一度重上8,000美元水平。有不少人認為，虛擬貨幣即將迎來一場新的大牛市。而靠投資比特幣成為百萬富翁的美國青年Erik Finman則認為，這是最後的「上車機會」。



他在接受外國傳媒訪問時說︰「如果你不把握機會，在接下來10年未能成為億萬富翁，那是你自己的錯。」他表示，對於那些在未來10年堅持投資及持有比特幣的人來說，這才是真正會中獎的彩票。他更揚言，自己「12,000%」相信投資區塊鏈及比特幣可以成為百萬富翁。



由年初至今，比特幣已累漲1.2倍。與此同時，美股三大指數當中，道指的漲幅約一成，標指及納指僅分別上漲了約13%及17%。因此，目前為止今年比特幣確實跑贏大市。



Finman認為，有三大原因支持未來比特幣繼續上揚︰

一、中美貿易戰增加全球市場不穩定性，比特幣將成避險資產。中國投資或會將人民幣為比特幣，尋求保值。



二、2019年的Coindesk Consensus會議開始，這是一項虛擬貨幣圈子的盛事。



三、虛擬貨幣投資者及華爾街企業均繼續支持虛擬貨幣。



不過，亦有分析認為Finman所言未必絕對準確。因為虛擬貨幣並非傳統意義上的「避險資產」，故其升勢未必是受中美貿易戰影響。再者，Coindesk的共識峰會已舉辦數年，但其是否真的能影響比特幣的價值，實在難以斷言。至於投資者及華爾街企業是否支持虛擬貨幣，猶其是比特幣－－要知道「股神」巴菲特曾公開地稱比特幣為「老鼠藥」。



作為投資比特幣致富的首批投資者，Finman年僅二十，他稱自己擁有大約450個比特幣，大約相當於市值360萬美元(約2,800萬港元)。



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