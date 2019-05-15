積金FUN享：慳稅儲錢為未來

由今年4月1日起，大家可以透過強積金可扣稅自願性供款（TVC），享有可扣稅自願性供款和合資格延期年金保費每年上限$60,000的稅務扣減優惠，慳稅同時壯大退休儲蓄。



TVC屬於《稅務條例》下的稅項扣除項目，有別於免稅額，在計算薪俸稅或個人入息課稅時，納稅人不論按累進稅率或標準稅率繳稅，均可以就TVC享有特惠扣除。



當你決定作出TVC時，首要考慮的是選擇哪一個強積金計劃和投資於甚麼類型的強積金基金，至於供款安排反而甚具彈性。為何這樣說？因為TVC容許打工仔隨時作出供款，無須定時、定額供款，例如今個月「手頭鬆動」便供款，下個月「銀根短缺」則可以供少一點或停供。然而，需要注意的是，在靈活供款安排的背後，打工仔可能放寬了投資紀律，降低平均成本法的威力之餘，甚或錯估市場走勢，導致高位入市。



目前市面上有約20個強積金計劃提供TVC，它們所需的開戶時間、登記途徑和繳交供款的方法各有不同。積金局特別設有TVC專題網站，列出各個TVC計劃的特點，大家不妨花時間仔細比較和閱讀。



計劃成員可隨時轉移TVC帳戶內的資產，但必須將整筆TVC資產轉移至同一計劃成員的另一個TVC帳戶。為達到鼓勵市民為退休生活作額外儲蓄的目標，TVC與強制供款一樣，須保存至65歲，或符合法例訂明的特定情況，才可提取。超出扣稅額的供款亦不能提早提取。與其他供款一樣，可扣稅自願性供款可投資於任何強積金計劃中所提供的基金，包括預設投資策略。



究竟TVC對退休儲蓄帶來幾大幫助？假設一名打工仔每月的僱主及僱員強制性供款部分為3,000元，以較保守的年率化回報3%計算，20年後會獲得98.5萬元。假若他連續地月供5,000元TVC，按同一回報和年期計算，可額外得到164萬元的儲蓄。如果供款年期增加至30年，而回報和供款條件維持不變，單計TVC部分便會增加至接近300萬元，計及強制性供款部分的175萬元，這個額外的金額將大大改善退休後的生活條件。



有關強積金可扣稅自願性供款詳情，請瀏覽積金局專題網站。此外，稅務局亦已更新其網站，提供計算2019/2020年度稅項的稅款計算機，市民可輕易計算扣除TVC後應繳的稅項。



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