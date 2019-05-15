貿戰升級：特朗普黨友不滿對華「開火」

外國傳媒報道，美國總統特朗普近期對中國貿易戰升級，惹來國內黨友極大迴響。



共和黨參議員兼參議院金融委員會主席Chuck Grassley罕有地公開批評，特朗普沒有聆聽他對中美貿易戰升級的關注。他說：「我不能肯定如果你與他面對面傾談，他會聆聽你所有的話。與中國打貿易戰當然會某程度上影響明年大選，雖然至今我未見到農民離棄特朗普，但將會有某些打擊。」



另一位美國共和黨參議員Roy Blunt更稱，美國農業社區的耐性已愈來愈少，希望總統很快就能解決問題。



事實上，美國伊利諾州大豆協會主席Lynn Rohrscheib較早前已直言，農民正承受「無窮痛苦」，痛批特朗普政府再一次誤判，因美國農民生計正面臨威脅，伊利諾州的大豆生產商處境日益嚴峻。



數據顯示，美國對中國的農產品出口由2017年的196億美元，大幅下滑至2018年僅92億美元，令去年美國農業收入大減16%，至630億美元，為2013年的50%左右。美國中西部有6個州的農民破產率，在2018年大幅攀升30%。



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