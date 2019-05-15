別只關注中美貿戰　歐洲恐更大鑊！

在市場普遍聚焦於中美貿易摩擦之際，歐洲議會選舉將於下周舉行。渣打銀行經濟學家Christopher Graham表示，這或是多年來最為重要的一次選舉，民粹主義及反對歐盟的「疑歐派」政黨有機會贏得議會三成以上的席位。



Graham表示，未來或會看到主導歐洲政治多年的中左翼、中右翼大聯盟結束，更加多元化的聯盟將出現。這種情況或會使推行改革及決策更加困難。他又指，歐洲議會對歐盟長期經濟穩定十分重要，此次選舉後，一旦議會陷於分裂，將有礙於歐洲金融架構的改革，不利市場投資者情緒。



此外，美國商務部長羅斯早前表示，總統特朗普將在5月18日(周六)前決定會否開徵汽車關稅。儘管其後有消息指，特朗普可能會延後作出決定，但歐盟早已表示準備好對應的關稅清單，可隨時報復。



Axioma行政總裁Christoph Schon警告，如果特朗普落實開徵汽車關稅，德國股市將暴跌冧最多6%，汽車及相關零件股份勢直插最多12%。



事實上，作為歐洲經濟增長火車頭的德國，早前曾在三個月內兩度下調經濟增長預測。該國政府目前預測今年國內生產總值(GDP)增幅僅為0.5%，料為6年來最差。一旦歐美貿易戰開打，勢令經濟下行、歐洲金融市場恐會出現大地震。

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