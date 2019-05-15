新盤UPDATES︰一手市場湧現交易告吹個案

不明朗因素逐漸影響樓市，一手市場近日湧現多宗交易告吹個案，當中更不乏大額高價特色戶等物業，個別發展商則減價或增優惠促銷吸客。



●柏傲山複式交易未有進展 料殺訂755萬元

股市震盪後，新盤市場連錄多宗交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，新世界發展(00017)的北角柏傲山，5月3日原本以1.51億元售出6座32及33樓複式A室連車位，呎價53,263元，但有關交易已列明為再未有進展個案，買家料遭殺訂755萬元。



●巴丙頓山逾8500萬複式交易告吹

豪宅新盤市場連錄天價單位「甩單」個案。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)的西半山巴丙頓山，5月3日售出的21樓及22樓頂層複式B單位，已列明交易再未有進展。原來成交價8,501.2萬港元，單位實用面積1,604方呎，設有65方呎平台及707方呎天台，呎價53,000元，創項目最高紀錄。買家料遭殺訂逾425萬元。



●瑧樺重售單位由發展商關連人士購入

據一手銷售資訊網資料，新世界發展(00017)及恒基地產(00012)合作的何文田瑧樺，5月4日原以731.1萬元售出的16樓A5單位，之後交易再未有進展，單位剛再以705.9萬元售出，呎價24,510元，成交紀錄冊顯示，是次買方是賣方的有關連人士。



●津匯再減價 星期日賣19伙

據一手銷售資訊網資料，其士國際集團(00025)、寶聲集團及市區重建局旗下馬頭角津匯剛更新價單及銷售安排，其中20樓D室的價單售價由1,402萬減至1,310.3萬元，呎價由26,157下調至24,446元，減幅逾6.5%。



項目同時加推全新6號價單共18伙，其中面積536方呎的25樓D室，價單售價為1,348.5萬元，較之前推出更低層23樓D室的價單售價1,551.7萬元，反而低出13%。若扣除最高13%折扣後，整批單位折實平均呎價約21,205元。該盤將於5月19日發售19伙。



●一手洋房連錄成交 金額共逾1.1億

一手洋房連環錄得成交。會德豐地產的將軍澳SAVANNAH，剛售出1號獨立屋，實用面積1,985方呎，私人花園面積743方呎，售價5,671萬元，呎價28,569元。

同時，永泰地產(00369)的沙田澐灃亦剛售出H29號洋房，實用面積2,222方呎，花園面積181方呎，成交價5,754.9萬元，呎價25,900元。



●琨崙再錄成交 售價3500萬

華懋集團旗下屯門琨崙再沽1伙，為青玥琳洋房單位31B，連車位售價3,500萬元，實用面積2,327方呎，連550方呎平台及195方呎天台，呎價15,041元。物業由年初至今暫沽19伙，涉資約6.68億元。該集團銷售部總監吳崇武表示，市場逐步消化中美貿易戰的影響，希望項目於下半年銷售成績可超越上半年。

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