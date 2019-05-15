樓價UPDATES︰馬鞍山耀安邨19年升值近15倍

二手公屋升值潛力理想，馬鞍山耀安邨有單位升值14.8倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●中半山花園台錄大額租務個案，屋苑2座高層B室，實用面積2,580方呎，以四房包括雙套房設計，以10.8萬元租出，呎租約41.9元。



●西半山金風大廈高層A室，實用面積449方呎，以兩房間隔，望城市景，成交價880萬元，實用呎價19,599元。原業主於2013年5月以630萬元入市，單位升值40%。

－－－－－－

新界區



●馬鞍山公屋耀安邨4座低層22室兩房戶，實用面積443方呎，坐向東面望園景。單位原開價285萬元，放盤四個月，微減1萬元，於未補價第二市場以284萬元易手，呎價6,411元。上址為原業主於2000年以18萬元購入，十九年升值14.8倍。



●屯門聚康山莊3座中層E室，實用面積428方呎，以兩房間隔。有區內首置買家鍾情單位附設不俗裝修，決定以600萬元購入作自用，實用呎價為14,019元。上址為原業主於2016年以約392萬元買入，升值約208萬元。



●沙田碧濤花園雅芝閣低層E室，實用面積734方呎，間隔為三房包括一套房，座向東南，以1,000萬元連車位沽出，實用呎價13,624元。原業主持貨17年多，帳面獲利791萬元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



