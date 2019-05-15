夜市UPDATES︰道指升逾百點　港「黑期」跌幅勁縮

美股全線揚升，道指曾跌近兩百點後，最新升110點，報25,642點；標指升0.56%或15點；報2,850點；納指升1%或7,811點。港股「黑期」跌幅亦勁縮至10點，報28,226點。



即月恒生指數夜期尾市報28,010點，跌53點，低水259點，成交逾4萬張。



【22:35】外媒報道，傳美國總統特朗普計劃將汽車關稅推遲最多6個月，美股市況急變，三大指數齊轉升，道指轉升20點，報25,551點；標指現升0.23%，報2,840點；納指現升0.6%，報7,780點。



【22:09】零售數據欠佳，美股三大指數早段齊挫，道指曾挫近200點，低見25,344點，最新仍跌百點，標指現跌12點或0.42%，報2,822點；納指現跌29點或0.38%，報7,704點。港股夜期再度下挫，報27,882點，撇去除淨因素後實際低水126點。



俗稱「黑期」新加坡港股場外期指現報28,102點，跌133點。「股王」騰訊控股(00700)公業績後，其美國預託證券(ADR)股價折合約361.3港元，較港股收市價低2.6%。



「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，美國經濟增長很大程度上依賴債務，未來兩年出現經濟衰退的機會極高。他又指，聯儲局有七成機會在未來12個月內減息。



個股方面，梅西百貨(Macy's)第一季度好過市場預期，其股價升約1%。



歐洲股市方面，英國富時100指數升0.16%，報7,253點；德國DAX指數跌0.7%，報11,906點；法國CAC指數跌0.67%，報5,305點。



【21:34】受累於美國零售數據疲弱，加上全球經濟放緩及地緣政治風險疑慮，美股開市早段再次下跌，道指跌187點，至25,344點；納指跌52點，至7,682點；標指跌16點，至2,818點。



美國商務部公布，當地零售銷售由3月增長1.7%，轉為下跌0.2%，差過經濟師估計放緩至增長0.2%。期內扣除汽車的銷售僅升0.1%，亦分別低過3月及市場預期的1.3及0.7%增幅。



個股方面，加拿大咖啡連鎖店Tim Hortons將引入人造肉初創公司Beyond Meat的人造肉產品，Beyond Meat股價早段跌2.51%，至77.68美元。



美國梅西百貨(Macy's)截至5月4日止首季賺1.36億美元，低過去年同期的1.39億美元，但每股純利44美仙，遠好過市場預期的33美仙，期內銷售微跌至55.04億美元，同店銷售增長0.7%，優於預期下跌0.2%。Macy's股價早段急升2.61%，至22.37美元。



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