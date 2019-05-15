【股王業績】騰訊劉熾平︰雲業務有毛利　但經營上有虧損

「股王」騰訊(00700)首季業績新增「金融科技及企業服務」分部，期內收入按年增長43.51%，至218億元人民幣(下同)。總裁劉熾平指出，「金融科技及企業服務」收入大部分來自金融科技。雲服務方面若單撇除收入成本是有錢賺，但如果再扣除營運成本，實際上依然錄得經營虧損(still losing money on operating basis)。



劉熾平強調，雲服務絕大多數產品是毛利率較低、且資本投放較大的基礎設施即服務(IaaS)和平台即服務(PaaS)，現在還處於投資階段。雖然長遠而言其毛利率會不錯，而中國企業也清楚早晚都要透過網上服務客戶，以提高服務質素和營運效率，可是公司面對的挑戰在於現時一些成功的大型機構科技解決方案，其可複製性有待提高，因為始終不能家家戶戶都派人專門設計，因此會尋求與第三方合作設計適合不同用戶的解決方案。



首席財務官羅碩瀚提到，公司首季整體毛利率按年有所下跌，原因是這部分收入佔比提高，但強調金融服務首季毛利率已經有所改善，主要是調整了支付服務的推廣方案。不過，被問到內地流動支付市場競爭壓力是否有所降低、補貼可望放緩，劉熾平則指，推廣開支每季波動，暫時難說補貼力度逐漸「見底」。

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