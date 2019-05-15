貿戰升級：繼「九字真言」後　內地官媒再發「24字」

中國官媒繼周二(5月14日)刊出了一張圖片，寫了：「談，可以！打，奉陪！欺，妄想！」並稱「這，就是中國態度！」惹來了外媒廣泛報道後，最新在周三(15日)再刊出「24字真言」！寫道：「中國經濟，韌性十足！中國經濟，潛力巨大！中國經濟，信心滿滿！」



其解釋是首季經濟按年增長6.4%；逾4億中等收入群體的購買力；成為唯一被國際貨幣基金組織(IMF)上調今年增長預期的主要經濟體。(附圖)



事實上，周二的詞句已被外國傳媒翻譯為：



「Negotiate, sure！(談，可以)」

「Fight, anytime！(打，奉陪！)」

「Bully us, wishful thinking！(欺，妄想！)」

「This, is China’s attitude！(這，就是中國態度！)」

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