【股王業績】騰訊：正多管齊下恢復遊戲業務增長

騰訊(00700)首席戰略官James Mitchell表示，廣告業務無疑受到內地宏觀經濟放緩和股市下滑的衝擊，汽車、地產和互聯網服務廣告開支尤其顯著，但消費、遊戲和教育廣告市場依然不俗。公司的廣告定價已經具備競爭力，業務重點不是短期「做靚盤數」，而是運用科技提高點擊率，改善廣告客戶的回報。



Mitchell在未有透露《和平精英》的毛利情況，僅稱「有待觀察」，但公司多管齊下回復遊戲業務的增長，例如遊戲推出步伐未來幾季逐步回復正常；於內地個別主試行季度通行證以提高玩家活躍度和留住玩家；以及發掘國產遊戲行銷海外。



他又指，首季海外遊戲收入佔整體遊戲收入的比率為高單位數，但機會在於中外遊戲市場在商業模式和玩家口味上正逐漸融合。以騰訊在全球不同地方有專門團隊經營遊戲及與分銷渠道溝通，讓遊戲更本地化迎合玩家，公司以後有機會拓展海外遊戲市場。



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